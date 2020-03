Sergio Mayer en pro de las mujeres

Like

El presidente de la Comisión de Cultura, el diputado y actor Sergio Mayer, expresó para Grupo Cantón que este día del movimiento Un día sin nosotras, va a ser histórico, puesto que las mujeres están en su derecho de luchar por sus espacios.

“Yo creo que en todas las áreas, es definitivo que las mujeres están buscando espacios, merecen todo mi respeto y admiración, por eso les entregamos a las mujeres mexicanas reconocimientos en la cámara, a todas aquellas que han salido adelante. No todo es malo, no es una lucha de mujeres contra hombres, no nos equivoquemos, es una lucha de personas buenas contra actos de personas malas, ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. Eso es un hecho”.

El diputado continuó. “No es un tema de género, tenemos que cambiar la mentalidad en general, pero que ojalá se entienda… voy a apoyar al cien por ciento, porque tengo mujeres en mi casa, espero que se logren esos espacios que están buscando las mujeres, lo digo por mi mujer, por mis hijas y por todas las mujeres de México. Tenemos que entender. Sí entiendo que la violencia en contra de las mujeres ha crecido últimamente y se ha exponenciando, hay que trabajar mucho, hay que ir a las bases. Sí hay hombres buenos”, dijo el también actor.

Sergio está convencido de la importancia de la mujer. “Las voy apoyar en todo lo necesario, yo no necesito que haya un paro para ver la importancia de las mujeres, sin embargo hay que apoyarlas, y que bueno que lo hagan. En mi casa no se va a trabajar, nosotros tomamos la decisión que este día vamos a tener varias actividades y a mi me parece que este movimiento que se va hacer este lunes se va institucionalizar, el nueve de marzo va a ser histórico y que bueno. Todos los nueves se va hacer este movimiento. Tiene que ser todo el año, tenemos que reconocer todo lo que hacen las mujeres, si es necesario este tipo de movimiento para que nos demos cuenta, pues adelante”, finalizó el mandatario.