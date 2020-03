Lucha feminista es una deuda histórica

Ciudad de México. – La violencia de género que se vive en México es terrible, actualmente en el país , hay 10 asesinatos de mujeres al día, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a estas cifras se suman miles de desaparecidas, miles que son explotadas sexualmente y miles que son maltratadas física o verbalmente .

Ante esto, mujeres pararán labores en el país, este 9 de marzo con el movimiento llamado #UnDíaSinNosotras, con el objetivo de que se reflexione sobre el importante papel que juegan las mujeres en la sociedad mexicana.

Priscila Palomares, integrante y cofundadora del movimiento Acoso En La U en entrevista con el Diario Basta, dio a conocer que es preocupante como instituciones están tomando la postura de tener la autoridad para dar permiso para un paro, “cuando no se está pidiendo permiso, es una deuda histórica, con todas las mujeres que han luchado por nuestros derechos, empezando con la mujeres de la revolución francesa que exigieron los derechos de las mujeres y no se los dieron y por eso seguimos en esa lucha”.

Priscila dijo, que “es importante que las Instituciones, dejen de tomar esas posturas y que respeten nuestra lucha y si se van a comprometer con ese día, se comprometan haciendo políticas públicas o las cosas adecuadas para que sus trabajadoras dentro de su puesto laboral, tenga sus derechos y una vida libre de violencia, por ejemplo haciendo protocolos de género y respetándolos”.

La también escritora, dejo claro que ser feminista, no es una moda, es una deuda histórica.

“Es algo que estamos cargando, es algo que nos debe el estado y que nos debe este sistema”, señaló.

Afirmó que están parando labores, “porque vivimos en una sociedad que cada vez que denunciamos y no nos hacen caso, por cada vez que nos dejan en la impunidad o por cada vez que hay una legislación que no respeta nuestros derechos, nos dejan un mensaje muy claro, la vida de las mujeres no importa y si importa, importa tanto, que el día que nos desaparezcamos, les vamos hacer falta y por eso es el paro, para demostrar, la importancia que nosotros tenemos en la sociedad. Y que necesitamos que se nos respete”.

Priscila Palomares, dijo que ente país están sujetas a obligaciones, pero no tienen todos sus derechos, y que si son parte de la sociedad, por lo que pide se les respete para tener una vida digna y libre de violencia, por lo que recalca es una deuda histórica.

Por lo que expuso que el movimiento #UnDíaSinNosotras, es un mensaje primordial para seguir haciendo presión.

“Este acto simbólico, no se puede tener solamente un día, se tiene que tomar enserio para que tenga repercusiones tanto en el ejecutivo, legislativo y judicial, es decir en los tres poderes”, dijo.

La feminista, afirmó que se sabe que no todas las mujeres pueden parar sus labores, pero invitó a que reflexionen lo que está pasando con las mujeres en México, y como pueden aportar cada una desde el espacio donde están.