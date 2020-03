Like

La mañana del viernes, varios artistas de la talla de Ricardo Crespo, Sergio Mayer, El Parejita López, Polo Monarrez, Chao, Luis Gatica y varios artistas del medio del espectáculo se dieron cita en el reconocido Amanali Country Club & Náutica, en Tepeji del Rio, Hidalgo, para jugar un torneo de Golf en favor de los niños del DIF de la entidad.

El evento denominado Torneo de Estrellas y Personalidades, arrancó al filo de las nueve de la mañana con un desayuno en el restaurante del magno recinto deportivo, en donde los artistas se dieron cita para platicar a detalle acerca del evento. Una vez terminados los alimentos se dio por iniciado el torneo en el campo de golf, así que cada uno de los famosos se reunió con su equipo y se puso en marcha a su espacio asignado.

“Siempre es un agasajo venir a jugar golf y que mejor que para una buena causa… y con los cuates mejor, la verdad me la estoy pasando muy bien”, dijo el actor de Betty en NY, Polo Monárrez.

Por su parte El Parejita Lopez externo. “Esto se está poniendo bueno, aunque me duele un poco la espalda porque sigo con mis terapias ahora de que salí del Exatlón, no iba adejar de venir apoyar una buena causa”, dijo el ex futbolista de los Pumas.

El actor Luis Gatica, confesó que desde joven le ha gustado el gol y por eso se defiende, además de que le encontró el gusto a este juego por su familia. El diputado Sergio Mayer asintió. “Estoy muy contento de venir y romper un poco la rutina, hacer un poco de ejercicio y compartir con algunos compañeros y empresarios a este evento en beneficio del DIF local, apoyando siempre el deporte y las cusas sociales”, dijo.

Pasadas las cinco de la tarde, los competidores se reunieron nuevamente para degustar de una deliciosa comida, para después dar paso a una rifa y finalmente para entregar el premios de los ganadores en la clausura. El cantante y actor Chao y el actor Ricardo Crespo, fueron los privilegiados en llevarse su trofeo a casa.

¿SABÍAS QUÉ?

El formato de juego fue Foursome Ago-Gó con hándicap registrado ante la Federación Mexicana de Golf, en donde hubo quince premios para los mejores Oyeses.