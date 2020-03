La parálisis por un Día sin Nosotras

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo lunes, el paro nacional ‘Un día sin mujeres’ costará a la economía mexicana aproximadamente 26 mil millones de pesos y paralizará al 40 por ciento del personal ocupado en las empresas del país, y prescindir de tal porcentaje en la fuerza laboral femenina, provocaría una merma diaria de 26 mil 301 millones 370 mil pesos, de acuerdo a datos del Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (Cimad).

México cuenta con 22 millones 32 mil 255 mujeres que desarrollan alguna actividad económica o servicio, según cifras del Inegi.

Tomando en cuenta el salario promedio de los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es de 396.2 pesos diarios, la parálisis de las mujeres costaría ocho mil 729 millones de pesos, en ingresos personales o familiares.

EL ORIGEN DE TODO

El planteamiento de la protesta pacífica social de #UnDía- SinNosotras tiene un origen histórico. El año 1975 había sido declarado por la ONU como el Año Internacional de la Mujer.

Las islandesas entonces hicieron un paro laboral masivo iniciado por las feministas llamadas Red Stockings con el propósito de tener mejoras en los salarios, las posiciones políticas e igualdad en diversos ámbitos.

Evidentemente esto superó las expectativas. Esta semana, Volkswagen de México anunció la suspensión de sus actividades en las plantas de Puebla y Guanajuato para el próximo lunes 9 de marzo y en su comunicado menciona: “Sin ellas no podemos operar”. Esa frase engloba todo aquello que las mujeres quieren manifestar. Que hacen falta, que sus hogares no son lo mismos sin ellas y que sus centros de trabajo no funcionan igual si no estan.