Historia de vida: Mujeres en busca de libertad

Desde pequeña, para ella hacer ejercicio más que gusto era una obligación, pero al final llegaron con ella más mujeres con ganas de bailar.

Podría contar la vida de todas las que me faltan, pero no me alcanzaría este espacio. Quiero destacar a Elenita, ella es una mujer que tiene un leve retraso, la resalto no por su enfermedad, sino porque más de 12 años ha estado conmigo bailando.

No tengo un negocio deportivo, sino un espacio para esas mujeres que quieren tener una hora de libertad, de olvidarse de la cocina, de las obligaciones con sus hijos y maridos, de las preocupaciones. Todas ellas se han hecho amigas; ríen juntas; bailan para ellas.

Para esas mujeres gustosas del baile y el fitness, el ejercicio se ha vuelto un hábito en sus vidas, una práctica consciente de que no sólo les sirve para mejorar su salud, sino para liberarse, para regalarse un tiempo propio, para ellas.

Ahora entiendo lo que a los ocho años no comprendía, que la palabra ejercicio significa “ponerme los tenis”.

Cada día hay más aliadas deportivas. Se acompañan unas con otras para inspirarse y no abandonar las clases de baile. Ahora varias se han hecho amigas, aliadas. Nuestra revolución es bailando, bailando por las que ya no están, por las que aún no tienen tiempo para ellas mismas, por las que quieren y no pueden bailar.