En algunas alcaldías gobernadas por Morena, las cosas no han marchado muy bien. Parece que en Tláhuac hay dos gobiernos, el que vende su alcalde Raymundo Martínez Vite en redes sociales, y el que viven a diario sus vecinos.

Habitantes de esa demarcación han denunciado a este espacio que hay un grupo de los llamados “radares”, funcionarios y servidores públicos que se dedican a extorsionar a familias y empresarios, a cambio de instalar juegos mecánicos para ferias regionales de la demarcación.

Los quejos argumentan que esto lo sabe José Agustín Barrios García, director de Seguridad Ciudadana y responsable de este grupo del Cuadrante 1 con base en Nopalera y Olivos.

Pero el alcalde no ha hecho caso y mantiene su política de omisión a las quejas ciudadanas, por lo que para las próximas elecciones se le acabaría el negocio de ser alcalde ante el hartazgo social y esto le daría un respiro político al diputado Rigoberto Salgado, quien se ha mantenido en silencio tras haber declinado a la coordinación de Morena en el Congreso local.

Pero no sólo en Tláhuac se cuecen habas. Xochimilco, Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras, también han sido omisos en atender las demandas ciudadanas, pues incumplen en seguridad, bacheo, pavimentación, alumbrado público y combate a la corrupción.

… y quien se dio un agarrón bueno fue el diputado Jorge Triana contra Paula Soto.

El panista reclamó vía tuiter que el partido en el poder ha rezagado las iniciativas a favor de las mujeres, a lo que la expanista por Benito Juárez, respondió que no era verdad, sino por voluntad de los presidentes de las comisiones.

Paula Soto, quien renunció al PAN hace años, no pudo sola y le entró al quite la diputada Gabriela Osorio, quien trató de calmar los ánimos pero salió embarrada al exponerse que no hay acuerdos para sacar dictámenes, ni acuerdos entre los diputados de Morena.