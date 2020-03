Incapaces gobiernos de 3 alcaldías

Las alcaldías gobernadas por Morena en la Ciudad de México, se han caracterizado por ser incapaces de resolver temas fundamentales como la seguridad, bacheo, pavimentación, alumbrado y combate a la corrupción.

De acuerdo al presidente de Acción Nacional en la capital, Andrés Atayde Rubiolo, en Xochimilco, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, gobernadas por José Carlos Acosta, Layda Sansores y Patricia Ortiz, respectivamente, los temas de seguridad, vialidades, alumbrado público y combate a la corrupción, son las peor calificadas por las y los ciudadanos.

“Las y los vecinos se dan cuenta cuando un alcalde trabaja en beneficio de su comunidad o no, la percepción ciudadana no se equivoca, los alcaldes de Morena son quienes menos cumplen a sus gobernados y no olvidemos que en el top de alcaldías inseguras, Gustavo A. Madero e Iztapalapa están en los primeros lugares”.

A más de un año de Gobierno, la mayoría de las y los alcaldes emanados de Morena no han podido mejorar las condiciones de vidas de sus habitantes, y mucho menos disminuir los índices delictivos de sus demarcaciones ni con ayuda de la Guardia Nacional y “ya sabemos que ellos tienen otros datos, pero la realidad es que el deterioro de sus alcaldías y las cifras oficiales de violencia e inseguridad son preocupantes”.

A nivel nacional, la Ciudad de México es la segunda entidad con mayor incidencia delictiva, Atayde Rubiolo lamentó que a esta situación se sume el incumplimiento de servicios públicos y la falta del combate a la corrupción en diversas alcaldías.

Refirió que en diversos sondeos dados a conocer recientemente, las y los habitantes de Xochimilco, Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, desaprueban la labor de sus gobernantes en materia de seguridad, bacheo y pavimentación, alumbrado público y combate a la corrupción.

“Es una situación totalmente diferente a la que viven las y los vecinos de Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuajimalpa, únicos territorios gobernados por la oposición, y que han logrado mejorías en sus alcaldías y por tanto, sus titulares están mejor evaluados”.

Propone transformar la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos en una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con autonomía técnica y de gestión que cuente con facultades para actuar frente a denuncias ciudadanas y sea el responsable de solicitar el ejercicio de la acción penal contra quienes cometan este tipo de delito.