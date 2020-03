Historia de vida: Ponerse los tenis sin llorar

Lizbeth Álvarez Martínez

Ser hija de un militar no fue fácil, ir a correr en vez de ver caricaturas a los ocho años de edad no es normal para una niña. Para mis hermanos y para mí era habitual correr en domingo muy de madrugada. Con llantos me paraba de la cama y me ponía los tenis.

Sin duda, era una obligación más que un gusto el hacer ejercicio. No tenía conciencia de para qué me servía el deporte, ni siquiera lo que significaba esa palabra. Solamente caminaba, trotaba, corría…

En mi adolescencia continué en el entonces boom de los aerobics. Olga era la profesora de un grupo de mujeres que asistían a tomar su clase. Combinaba dos cosas al mismo tiempo, ser instructora y arquitecta. Yo soñaba con ser como ella.

Más tarde, seguí con el apogeo del step; ahí conocí a Goyo, quien tenía un grupo de alumnas-fans, mujeres, yo entre ellas. Un día nos dio la mala noticia de que ya no podía dar clase, por motivos personales. Todas las integrantes del grupo nos pusimos tristes, a punto del llanto.

Goyo dijo que había alguien que se podía quedar al frente de ese grupo, una persona que lo podía continuar, que ella se sabía perfectamente los pasos y ritmos. Todas nos mirábamos, y pensamos ¿quién podía ser? Era yo; todas se me quedaron viendo con sorpresa.

Mi respuesta fue un “no”; me daba vergüenza, apenas sabía cómo dirigir a un grupo de niños, pero no a uno de mujeres mayores. Afortunadamente, en mi caminar, siempre he tenido una persona sabia a mi lado: mi madre; ella me dijo: “Súbele a la música y grita fuerte para que te escuche hasta la de atrás”. Así lo hice.

Inicié el grupo con 30 personas, al final me quedé sólo con tres, a las que les gustaba mi clase. Me mudé de aquel salón por razones económicas, ya no alcanzaba para pagar la cuota. Nos refugiamos en la casa de mi mamá.

Con el paso del tiempo, se fueron uniendo más chicas; un día tenía 15, otro 3, otro una; no me desanimaba, sabía que llegaría siempre alguien con ganas de bailar y olvidarse del mundo (hijos, maridos, quehaceres domésticos).

Pasaron los años y el grupo creció. Ahora incluso tiene un nombre y un logotipo, se llama High Impact Liz Studio.

La hora de activación inicia todos los días a las 8 de la noche: Gabi, tiene un negocio de gorditas; Julia es contadora; Conchita, trabajadora doméstica; Mayola, costurera; Lulú es farmacéutica; Mariana es mamá de un hijo de cinco años con diabetes -asiste todas las veces que puede, cuando no está en el médico-; Maribel vende productos por catálogo y pone uñas.

Podría contar la vida de todas las que me faltan, pero no me alcanzaría este espacio. Quiero destacar a Elenita, ella es una mujer que tiene un leve retraso, la resalto no por su enfermedad, sino porque más de 12 años ha estado conmigo bailando.

No tengo un negocio deportivo, sino un espacio para esas mujeres que quieren tener una hora de libertad, de olvidarse de la cocina, de las obligaciones con sus hijos y maridos, de las preocupaciones. Todas ellas se han hecho amigas; ríen juntas; bailan para ellas.

Para esas mujeres gustosas del baile y el fitness, el ejercicio se ha vuelto un hábito en sus vidas, una práctica consciente de que no sólo les sirve para mejorar su salud, sino para liberarse, para regalarse un tiempo propio, para ellas.

Ahora entiendo lo que a los ocho años no comprendía, que la palabra ejercicio significa “ponerme los tenis” sin llorar.