Yalitza Aparicio le dice no a las cirugías plásticas

La musa del director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio, nunca deja de sorprender a sus fans con las actividades altruistas que realiza, pues lo mismo se le ve apoyando a las comunidades indígenas que dando cátedra en una de las universidades más importantes en Estados Unidos, sin embargo, cuando se trata de la actuación, ella tiene claro que no se someterá a alguna cirugía estética para conseguir trabajo.

“Cuando entré a este medio, me dijeron muchas cosas, pero una buena persona que sabe de cine me dijo “no tienes que cambiar nada de tu cara, no tienes que hacerte operaciones, no tienes que cambiar tu color de piel, nada, así tal y como estás eres perfecta y te tienen que aceptar así”, entonces yo no pienso cambiar nada de mi físico, me acepto como soy”, dijo la actriz internacional en entrevista.

Continuó. “Había actrices que se me acercaban y me decían, “van a ver agencias que te van a decir, opérate la nariz, como que hay que darle un retoque, como que te faltan pechos…”, y eso comentarios duelen, pero no he cedido a hacerme algo en mi cuerpo”.

La actriz se siente muy bendecida por todo lo que le está pasando. “Cuando empecé todo esto no creí que iba a llegar hasta este punto. Hay personas que te reconocen, que son las que están agradecidas con el trabajo que se hizo en la película y también con toda la labor altruista que se está haciendo por tratar de dar visibilidad a las comunidades indígenas”.

Además, recientemente la actriz de Roma, anunció que está a favor del aborto y de las decisiones que cada mujer quiera hacer con su cuerpo. Desde que Yalitza quedó nominada como mejor actriz en Los Oscares, no ha parado de luchar por las causas sociales, como la lucha contra y la defensa de los derechos indígenas.