Una galleta perdida en un libro del siglo XVI hace 50 años

Las estanterías de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, albergan gran cantidad de ediciones raras y valiosas, entre ellos algunos manuscritos del período Tudor (1485-1603). Sin embargo, parece que la mayoría de estos libros no se abren muy a menudo.

A finales de febrero, una empleada del archivo de libros raros —donde no se permite comida, bebida ni bolígrafos— se quedó atónita cuando abrió uno de estos manuscritos. Entre las páginas de una edición de 1529 de las obras completas de San Agustín había una galleta mordida, dejada allí hace unos 50 años.

El manuscrito, de casi 500 años de antigüedad, fue entregado a la Universidad de Cambridge en 1970. Según explicó a The Sun la autora del inesperado hallazgo, “nadie lo ha mirado apropiadamente desde entonces“, lo que significa que la galleta llevaba en el libro desde al menos 50 años.

Today's unexpected discovery in a 1529 volume of Augustine. For future reference, we have acid free paper to mark your place. Please don't use baked goods. pic.twitter.com/YGiLDTjmSk

— Cambridge UL Special Collections (@theULSpecColl) February 21, 2020