Twenty One Pilots, Gwen Stefani, Empire of the Sun y Maná encabezan...

Tecate Emblema es el nuevo festival que pinta para ser uno de los favoritos de todos los chilangos, pues se presenta como un lugar ideal para todos los amantes de la música en general que no les da miedo escuchar todo tipo de géneros musicales, desde pop, rock, electrónica, reggaetón, rap, R&B y hasta música alternativa. Durante dos días, el Tecate Emblema reunirá el 22 y 23 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez a miles de personas que no se avergüenzan de sus gustos, un fin donde esas etiquetas no existirán y eso claro que lo celebramos.

Ellos son algunos de los talentos que se presentarán: Twenty One Pilots, Gwen Stefani, One Republic, Empire of the Sun y Carly Rae Jepsen con algunos otros favoritos de nuestro país, como Maná. El resto del lineup lo completan nombres como Alan Walker, Galantis, Fuego, Lalo Ebratt, Léon, Harry Hudson, Uzielito Mix, Yung Beef, Mala Rodríguez, Pabllo Vittar, Fantastic Negrito, Alexander 23, Netta, The Aces, Micro TDH, Los Rumberos y más por confirmar.

Te dejamos la lista completita de precios para la primera edición del Tecate Emblema:

Abono General Fase 1: $1,650

Abono General Fase 2: $1,900

Boleto por día Fase 1: $1,250

Boleto por día Fase 2: $1,400

Abono VIP Fase 1: $2,850

Abono VIP Fase 2: $3,100

Boleto VIP por día Fase 1: $2,450

Boleto VIP por día Fase 2: $2,600

Los boletos para este festival estarán disponibles en preventa Citibanamex a partir del próximo 11 y 12 de marzo a través del sistema Ticketmaster y taquillas del Autódromo, y la venta general arrancará el 13 de marzo.