Robbie Willams revela que rechazó unirse a Queen

El cantautor británico Robbie Williams, reveló que hace casi 20 años le ofrecieron ser parte de la banda Queen; sin embargo, rechazó la propuesta debido a su “baja autoestima”.

Luego de que Robbie impresionara a Brian May y Roger Taylor, con quienes grabó en 2001 We Are the Champions, para la banda sonora de la película A knight´s Tale, llegó la oferta para ocupar el lugar de Freddie Mercury.

Pero Robbie confesó en una entrevista al programa radiofónico estadounidense Sirius XM, que no se sentía preparado para ocupar un puesto tan importante en la banda.