Pequeño Cronista

Por Mario López

Desangelada fue la entrega de la presea ESTADO DE MÉXICO, antes muy difundida y ahora parece que el ejecutivo ALFREDO DEL MAZO MAZA, no quiso que se cuestionara a los que recomendó. Muy criticados estuvieron la senadora DELFÍNA GÓMEZ y el Subsecretario de Empleo, HORACIO DUARTE OLIVARES, por anticiparse a los tiempos electorales al tomarse -hace unos días- una fotografía en la Plaza de los Mártires de TOLUCA, aduciendo el triunfo de alguno de los dos en la renovación a la gubernatura mexiquense, y difundir la imagen, al respecto el alcalde de HUIXQUILUCAN, ENRIQUE VARGAS, seguro de sí comentó: “que no se hagan ilusiones porque no se les va hacer en el 2023”. En TLALNEPANTLA no le fue bien al edil RACIEL PEREZ, quien tiene como mala costumbre decir a todo y a todos que sí pero no les dice cuando, por eso ya los vecinos del fraccionamiento “Ángeles San José” cansados de que no se les regularice el servicio del agua bloquearon por varias horas la Av. San José. En TEXCOCO, entre los pobladores ya no es un secreto que las autoridades protejan a los “huachicoleros” para sus fines políticos, y se dicen impotentes ante tal abuso de poder. En ECATEPEC, FERNANDO VILCHIS, ya no haya como deshacerse de la gente del senador, HIGINIO MARTíNEZ, incluso al líder de UPREZ y ex peredista, ya se le está haciendo costumbre hacer la presunción de supuestas intimidaciones en su contra para atraer reflectores. ¿Cuándo se ha visto que se intimide a alguien por no hacer nada contra la delincuencia? A lo mejor son sus víctimas por el abuso de su poder.