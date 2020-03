Mujeres impactantes: A tres milímetros de perder la vida

La tarde del viernes del 3 de mayo del 2019, cambió por completo la vida de la torera Hilda Tenorio. Fue en la plaza El Relicario, de la Feria de Puebla, cuando la matadora estaba de rodillas dispuesta a hacer una maniobra vistosa.

Sólo unos segundos bastaron para que Hilda recibiera una cornada en el rostro del toro “Querido Viejo”, de 580 kilos y número 48 de la ganadería de Santoyo, y desde ahí, Hilda comenzó su otra lucha, pero ahora en el ruedo de la vida.

“Fue una cornada terrible que me entró en el paladar, que me fracturó 18 huesos de la cara, me pusieron 16 placas de titanio y dos mallas que sostienen mis ojos, prácticamente yo tengo mi cara llena de titanio”, narró la matadora.

Al cumplirse 10 meses de aquel fatídico momento en Puebla, la torera afronta con voluntad y carácter esta prueba de vida y afirma que estuvo a 3 milímetros de perder la vida y ahora, después de muchas intervenciones quirúrgicas, se prepara para regresar triunfante a los ruedos.

-¿Por qué seguir toreando después de este terrible accidente?

– Torear es lo que me gusta y siempre he pensado que una vida sin hacer lo que realmente te gusta, no vale la pena. Todos corremos riesgos, desde que me levanto y desde que nací siempre hay un riesgo de morir.

-¿Has pensado en morir en el ruedo?

-No, la verdad no. Hasta el momento yo no he pensado en la muerte. Yo he de morir el día y en el lugar que Dios diga, lo que sí mucha gente no se explica, cómo yo, teniendo un trabajo como abogada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidiera arriesgar mi vida en los ruedos.

Así es, Hilda Tenorio es una exitosa abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la pasión por el arte del toreo la llevó a practicar la tauromaquia a los largo de 10 años de manera profesional.

Para mí, finaliza la torera, a 10 años de aquella cornada en la que 3 milímetros que me separaron de morir, ahora regreso fuerte y con un proyecto fuerte.

“Hoy, regreso de una cornada en la que todo mundo juraba que me retiraría para siempre, y ahora yo retorno a los ruedos más fuerte y con una meta más ambiciosa y además, con muchas ganas de seguir viviendo esta pasión por el toreo”.