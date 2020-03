Aracely Arámbula estrena canal de Youtube

Like

Cada vez que la protagonista de La Doña 2, Aracely Arámbula, sube a sus redes sociales alguna fotografía es seguro que sus casi cinco millones de seguidores se llenan de júbilo y la empiezan a chulear. Es por eso que la estrella de televisión y ex pareja de Luis Miguel, ha decidido abrir un canal de You Tube para que pueda compartir con sus fans sus tips de belleza.

Y aunque la actriz está ansiosa por compartir sus secretos, aún no ha dicho la fecha de inauguración, pues sólo se ha limitado que será muy pronto. Pero en lo que la ex de Luismi abre su canal, no para de consentir a sus fans y con su historias en Instagram, la más reciente se trata de un video en el que Aracely, en el papel de Altagracia hace tremenda escena con su compañero de reparto David Zapeda, dentro de la historia de La doña 2