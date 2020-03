¡Qué amargo!

LA CORRUPCIÓN MIRANDA/CAMARGO LIGA A LOZOYA CON VIDEGARAY Y EL EXPRESIDENTE PEÑA

Siguiendo con los excesos del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA, trasladado a una cárcel de Madrid, España, está el caso de corrupción de FAUSTO MIRANDA, que ya he datado ampliamente antes… El asunto es que la corrupción ya embarró al exsecretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY… En 2014 LOZOYA envió una auditoría a todos los contratos de la empresa REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EVYA y GRUPO EVYA propiedad de JAVIER CAMARGO SALINAS y sus hermanos, con la intención de suspender los pagos durante este proceso de auditoría y así generar un caos financiero a dicha empresa… LOZOYA amenaza a JAVIER CAMARGO de correr la misma suerte que AMADO YÁÑEZ de OCEANOGRAFÍA, por lo que no le queda de otra a CAMARGO que ceder la empresa a FAUSTO ENRIQUE MIRANDA GUTIÉRREZ hoy prófugo de la justicia para que este último quede como único controlador y dueño de la sociedad… Solo dos años bastaron para que MIRANDA al frente de EVYA realizara las siguientes fechorías: 1.- Realizó el cambio de denominación de EVYA al de AVALON MARINE… 2.-Defraudó más de 5 mil millones en el concurso mercantil de EVYA… 3.-Vende los principales activos de EVYA a empresas creadas por él como MDA 47, MDA24 y MDA80, con la ayuda de CITY BANAMEX… 4.-Despide a más de 5 mil trabajadores sin liquidar generando pasivos por 100 mdp… 5.-Promueve el concurso mercantil de EVYA… 6.-Saca del patrimonio de EVYA el patio de fabricación de plataformas de Dos Bocas, donde se construye la refinería del PEJIDENTE, con la ayuda de MIGUEL ÁNGEL SERVÍN, exdirector de la Administración Portuaria Integral (API) y papá de MIGUEL ÄNGEL SERVÍN DIAGO, corrupto exdirector de Procura y Abastecimiento de PEMEX del peñanietismo… Habrá Más.