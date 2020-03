Mujer Policía, un deber por partida triple

Berenice Hernández

En la actualidad, ser mujer, esposa y madre es ya un reto bastante considerable, pero si a esto se suma ser mujer policía, la responsabilidad y el estrés es al doble.

Para “Karla”, así es como quiere ser nombrada porque por el “mitote del 8 de marzo”, los jefes las traen en la mira. Pero a la vez, quiere dejar testimonio de su pasión por ser policía y la responsabilidad que tiene en el orden público.

Ella tiene ocupadas las 24 horas del día, una parte del tiempo lo dedica a las labores del patrullaje de las principales calles de la Ciudad de México y otra más para ser esposa y madre de un pequeño hiperactivo de 8 años.

“Mi Sam es un niño inquieto, y cuando llego a mi casa después de mi turno, busco dedicarle todo el tiempo posible para ayudarlo en sus tareas de la escuela, lavarle su ropa y jugar con él. Mi esposo Román me ayuda mucho en la casa y me apoya en los momentos que me toca doblar turno”, explicó.

Karla reconoce que si ingresó a la policía fue algo complicado, porque todavía hay hombres que no admiten a mujeres, empero, con el paso de los años eso ha ido cambiando y ahora hay más preocupación por parte de las autoridades para tener ambientes laborales dignos para todos y para todas.

“Al principio, algunos compañeros me veían como competencia o hasta un estorbo, pero con el paso del tiempo, nos cuidamos y buscamos ser cada día mejores seres humanos”, comentó.

Karla no quiere salir en una foto, porque prefiere mantener su anonimato.

Cuando se le pregunta si no acudirá a trabajar este 8 de marzo, la mujer policía afirma que su deber es cuidar a los capitalinos, pero en espíritu y de corazón apoya el movimiento #UnDíaSinNosotras porque sabe que aún hay mucho que avanzar en la igualdad de hombres y mujeres.