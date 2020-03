Laura Bozzo asegura que Irina Baeva no es ejemplo a seguir

La conductora de televisión Laura Bozzo arremetió contra Irina Baeva, asegurando que no es ejemplo para nadie, porque destruyó un hogar, incluso se dirigió a ella con frases altisonantes.

“Alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una hija de… no tiene nombre”, dijo sin tapujos en una entrevista televisiva. Bozzo expresó que Baeva no tiene por qué dar conferencias de empoderamiento femenino y superación personal como la titulada “Arriba Eva”, pues a juicio de la animadora naturalizada mexicana, no es ejemplo a seguir. “Mamita Irina Baeva tú a mí no me representas, olvídate jamás!, expresó la conductora.

“Una mujer que no es inspiración para nadie, una mujer que destruyó un hogar, a mi criterio no es una persona que pueda dar mensajes, la pueden contratar y ella decir ‘arriba Eva’, y lo que gusten y manden, pero no es el mensaje correcto”, dijo en una entrevista que se concedió en Guadalajara.

“Es una mujer preciosa, es hermosa, es una diosa, es impresionante lo linda que es, pero como mujer, no es ejemplo para nadie, una mujer que destruye hogares no es ejemplo”, repitió varias veces.