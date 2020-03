Historia de vida: Érika supera agresiones

Aurora Vargas

Érika amaba a César, y por ello le permitía las agresiones verbales. Pasaba momentos tristes y en depresión, lo cual abría un camino de la lucha entre amor y odio que provenían de sus entrañas. Se refugiaba en no comer, en largas horas en el gimnasio.

Ante esta situación, la mujer acudió al psicólogo quien de inmediato le diagnosticó abuso y maltrato emocional; esto orilló a la joven mujer a buscar solución a su problema.

Su madre, notaba cómo se reflejaba tal situación en sus sentimientos, por lo que, con sensibilidad, trataba que su hija descubriera la violencia. Al tocar el tema, Érika sacaba las uña y defendía a su agresor.

Un día, se armó de valor y dejó a su pareja, tras varios años de terapia, pudo superar la depresión. “Aún recuerdo sus palabras que retumban con fuerza: “Si estas gordas, no te quiero”, “no hay nadie, te lo juro”, “ya no quiero lastimarte, porque te quiero”, “abrázame”, “te quiero”.

Ella siempre accedía a todo, a cualquier cosa… a lo sexual, a la infidelidad, a darle dinero, a amarlo sin importarle lo mal que se encontraba; donde ya no existía el respeto a ella misma, sino una autodestrucción completa.

No te sientas sola, no te destruyas más, que la lágrima que corre por tu mejilla sea el fiel testimonio de lo que te augura: tú no lo necesitas porque eres mujer.

DATOS

* La violencia en la mujer se define como cualquier acto por parte de hombre que dañe su integridad física, emocional o sexual

* En México, 59.4 por ciento de las mujeres declaró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja

* Alrededor de los 30.7 millones de mujeres en el país, padecen algún tipo de violencia que afecta sensiblemente su desarrollo humano y evidencian la desigualdad entre hombres y mujeres.