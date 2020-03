Con todo… el Cártel de Sinaloa

MAESTRO, EL PAPA FRANCISCO DIO NEGATIVO A LA PRUEBA DEL COVID-19

-Menos mal. Si el diabólico virus no respeta al que según el catolicismo es santo, ¿a quién entonces? AMLO no aceptó la renuncia de Javier May, responsable de Sembrando Vida. -Parece que estuvo Sembrando Discordia junto con María Luisa Albores, titular de Bienestar, pero el presidente ya los puso en paz y ahora a trabajar al 100. Margarita Zavala citó que Calderón, “valiente, enfrentó al crimen organizado con todo lo que pudo”. -Con todo… el cártel de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, con quienes pactó por medio del general Galván y de Genaro, el súper agente 00-chorromil (millones de dólares), y Felinfle siempre protegido por miles de guardias del EMP. Leticia Calderón reconoció que Juan Collado la engañó, “pero estaba enamorada”. -Engañó a medio país al hacerse pasar por un abogado honrado, defendiendo a malhechores como Deschamps y Peña. Según los LeBarón, si el gobierno federal no hace nada ante la violencia será necesaria la intervención internacional. -Si no les gusta México, que se vayan a EU. Ah, ¿ya se fue don Julián? Que la pase muy bien por allá… Legionarios de Cristo dijeron que la valentía de víctimas de Marcial Maciel al denunciar los abusos le hizo mucho bien a la congregación. -Ni tanto: don Bestial se asa en el infierno, pero otros depredadores (como Fernando Martínez) siguen vivos y hacen de las suyas en los institutos Cumbres.