Ximena Sariñana se convierte en la nueva embajadora de la buena voluntad

Ximena Sariñana fue nombrada HOY martes como la nueva embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.

Durante el evento, Sariñana explicó que se siente honrada con el nombramiento ya que es un compromiso que la llevará a difundir durante dos años la voz de la organización en materia de género.

A su vez, Ximena explicó que actualmente se encuentra en el desarrollo de su disco más inclusivo, en el que han trabajado productoras y realizadores mujeres.

“Me siento afortunada y honrada de recibir este nombramiento por parte de ONU Mujeres. Reitero mi compromiso por la igualdad de género.” @ximenamusic Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres México. pic.twitter.com/r3yMIu98Zz — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) March 3, 2020

De acuerdo con la cantante, con este disco se visibilizará que en la industria hay mujeres muy talentosas, quienes también han colaborado con la plataforma She is the music, la cual visibiliza el trabajo de las mujeres.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres México, Belén Sanz, recalcó que existe coherencia entre la obra de Sariñana y el nuevo compromiso feminista que emprende.

Ximena Sariñana también se mostró entusiasmada y señaló que este es un año clave para la igualdad de género, así como del empoderamiento de la mujer.