Una situación desfavorable durante un vuelo de avión

Hay cosas que nos molestan en un viaje hecho en avión. Ya sea el asiento que nos tocó, o los modos en los que nos tratan las aeromozas; sin embargo, una situación como la que presentó nuestro protagonista es digna de una buena revisión.

Pat Cassidy, autor de un podcast, denunció que le rompieron su computadora portátil MacBook Pro de 16 pulgadas durante un vuelo de Delta Air Lines entre las ciudades estadounidenses de Austin Texas y Los Ángeles California.

El suceso habría tenido lugar cuando ese hombre apoyó su laptop en la mesa plegable del asiento que tenía delante para editar unas imágenes, el ocupante “egoísta” de esa butaca se reclinó bruscamente y la pantalla de su dispositivo “se dobló como un taco”.

Cassidy culpó del hecho a la aerolínea y le indicó que incluyera en sus aparatos “una pequeña señal de advertencia” o ideara “alguna otra manera” de evitar que su computadora portátil “se destruya” cuando la persona que tiene delante “reclina su asiento”.

@Delta small note for the suggestion box, maybe have a little warning sign or someway to prevent my laptop from being destroyed when the person in front of me reclines their seat. pic.twitter.com/QHmphXiDhH

— Pat Cassidy (@HardFactorPat) February 26, 2020