Rafa Serdan casi muere envenenado

“Mi compañera de cuarto, Patricia, un día me preparó algo que a mí me gusta mucho, pero cuando me lo empecé a comer, mastiqué algo como muy duro, era un pedazo de vidrio, esculqué y toda la comida tenía pedacitos de vidrios en el arroz. Si tú te comes algo con vidrios, se te revienta el estómago y te mueres. Fue muy doloroso que la persona a la que yo consideraba como una amiga me estaba haciendo daño, ella quiso atentar contra mi vida. No la demandé, pero no quiero saber de ella jamás”.

Rafa cuenta que ella era muy melosa. “Yo estaba viviendo con una amiga, hicimos muy buen clip y por eso decidimos vivir juntos, yo rentaba en su departamento. Entonces de buenas a primeras ella empezó a tomar mis cosas, pues cada vez que salía de viaje se me perdían cosas, dinero, pues yo llegué al departamento con mis relojes, mis cadenas de oro y muchas cosas”.

Continuó. “Un día me fui de semana, ella hablaba demasiado, cuando regresé ya no estaban mis relojes. Y me mintió pero nunca me dijo como fue que desaparecieron. Me dijo muchas mentiras, la caché en muchas cosas raras. De ahí vinieron los reclamos, las discusiones porque yo siempre he estado en contra de la injustica, estoy en contra de tomar lo ajeno, pero ya le conocí sus mañas”, confesó el conductor.