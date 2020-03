Racismo por el Coronavirus: lo golpean por ser Asiático

Se veía venir. Se veía venir esta clase agresiones en contra de las personas asiáticas, de quienes buscaban una escusa para violentarlas. Y es que, con la enfermedad en alza, solo era cuestión de tiempo para que las personas menos informadas (estúpidos) empezaran una “caza de brujas” en contra de quienes creen transmiten la enfermedad.

Jonathan Mok, un chico de Singapur escribió en línea que caminaba por Oxford Street, en Londres Inglaterra la semana pasada cuando un grupo de jóvenes lo golpeó en la cara varias veces, dejándola fracturada y amoratada, y posiblemente requerirá “cirugía reconstructiva”.

“No quiero su coronavirus en mi país”, recordó que uno de ellos dijo durante el ataque, según lo publicado en Twitter el lunes por la noche.

Mok agradeció en la publicación que una mujer contactó a la policía y les proporcionó un video que tomó del asalto.

#CoronaRacism shall stop now! Ignorance has immense potential of destruction and killing lives…fight it.https://t.co/lwL8u0EPgI (photo of london based Jonathan Mok who got attacked on Oxford street London recently, after being victim of Corona-Racism) pic.twitter.com/zZURshFfpq

