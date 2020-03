No vamos a rescatar empresas quebradas

Ciudad de México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el gobierno de la 4T no va a va a rescatar a empresas quebradas, por el contrario, hará que éstas asuman su responsabilidad.

“Nosotros no vamos a rescatar a empresas quebradas, no vamos a aplicar la estrategia del Fobaproa –convertir deuda privada en deuda pública-. El que tiene una responsabilidad tiene que asumirla y tiene que atenderse judicialmente”, señaló el mandatario.

Durante la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo indicó que no repetirá el mismo error que las pasadas administraciones, como sucedió con el Fobaproa, pero vamos a ayudar a que no haya influyentísimo.

“A los que tenemos que salvar son a los 65 millones de mexicanos que están en pobreza”, dijo.

Asimismo, el presidente López Obrador pidió a inversionistas nacionales y extranjeros que actúen con ética; veían a México como tierras de conquista, sobre todo las españolas.

“Que no se olvide, nosotros somos simples administradores de los dineros del pueblo. No vamos a hacer lo del Fobaproa… Cualquier rescate significa utilizar dinero del presupuesto, al final de cuentas”, dijo

En otro orden de temas, el Jefe del Ejecutivo aprovechó para confirmar que se someterá a consulta la operación de la planta cervecera Constellation Brands, en Mexicali, Baja California y señaló que no le asustan los mensajes que vienen de Estados Unidos.

“Nos mandan decir hasta de la embajada de Estados Unidos que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país, porque se afecta la inversión. No, ya el mal precedente se dio cuando, sin tomar en cuenta a la gente, dieron los permisos”, aseveró.

Sobre la operación de la planta cervecera, el mandatario dijo que se llevará a cabo la consulta, empero hizo un llamado a la ciudadanía para que se consideraran todo los puntos de vista y valorar si hay alguna afectación en su entorno si se llegara a instalar la planta.

“Empezaron a construir la planta, ya llevan un avance, está comprometiéndose la empresa a que no van a utilizar mucha agua, que van a tratar el agua, pero bueno, todo eso se tiene que explicar y que la gente decida”, finalizó.

DATO

La CFE

No hay lista negra de empresas con la CFE, lo que sí, tienen que pagar por la transmisión, afirmó AMLO quién recomendó no señalar a ninguna empresa si tiene juicio, no desacreditar, se pueden afectar porque esas empresas están en la bolsa.