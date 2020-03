Hay que aplaudirle a Julión Álvarez su tenacidad y dedicación para seguir vigente en los escenarios pese a todas las adversidades a las que se ha enfrentado tras ser boletinado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El chiapaneco no ha podido promocionar su música en las plataformas digitales y pese a ello sigue haciendo éxitos como Más te recuerdo.

Pero no sólo eso sino que también sigue llenando todos los recintos donde se presenta como lo hizo este fin de semana en la Arena Ciudad de México, donde por casi tres horas puso a cantar y bailar a sus fieles seguidores. Tenía alrededor de cinco años que Julión no se presentaba en un recinto de la capital y regresó con el pie derecho, lo que es verdaderamente loable, y como dice una de sus canciones no es Ni Diablo ni santo sino un simple terrenal que lo único que sabe hacer y muy bien es cantar, por lo que deseamos de todo corazón que arregle pronto su bronca con los gringos para que podemos disfrutar plenamente su música y talento.

El pánico por el coronavirus ya llegó hasta los gruperos y el cantante Gerardo Ortiz exigió unos botezotes de sanitizer (desinfectante) para asistir a una firma de autógrafos en la zona de Ecatepunk. El intérprete iba a promocionar su más reciente producción titulada Más Caro que ayer, pero al enterarse que ya se había detectado el primer caso de coronavirus en la CDMX tomó sus precauciones e hizo que todos sus seguidores que llegaban a hacer fila se desinfectara las manos para tomar precauciones y evitar algún tipo de contagio entre sus seguidores.

Por cierto Gerardo celebrará 10 años de trayectoria artística y prepara un álbum de duetos en el que ya están confirmados Banda El Recodo, Remmy Valenzuela y Alfredo Olivas, por mencionar a algunos.

Ya para despedirme les cuento que en Televisa cada vez son más fuertes los rumores de que Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, consiguió un segmento de rutinas de ejercicio en el programa Hoy a cambio de que el líder de La Trakalosa de Monterrey hiciera un dueto con Andrea Escalona, hija de la productora del programa, Magda Rodríguez, es decir favor con favor se paga. Escríbanme a bastagrupera@gmail.com