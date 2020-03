México vacunado del coronavirus

EL CHAPUCERO

…letal ni infeccioso como tal, es innegable que los medios nacionales e internacionales han creado una tormenta en un vaso de agua con este tema. Más letal que el coronavirus es la rabia, la influenza y el dengue, pero a pesar de esto, bolsas a nivel mundial se han desplomado por “temores” de que se siga propagando este virus en todo el mundo. Hay muchas teorías sobre lo que está sucediendo realmente, siendo la más sólida que los grandes capitales están especulando con el coronavirus para aumentar acciones de farmacéuticas y seguros catastróficos que, precisamente, se vuelven muy lucrativos si la OMS declara una nueva pandemia. En estas grandes especulaciones de mercado, ganan los capitales de Wall Street pero pierden las economías que se hunden, como sucede con la china, japonesa o italiana por cancelaciones masivas. Así, resulta muy reconfortante que el presidente mexicano haya tomado una actitud muy prudente y sensata en torno al coronavirus, lejos de la alarma y paranoia de otros líderes mundiales. A pesar de que hay permanente información sobre los casos sospechosos y confirmados del coronavirus en nuestro territorio de manera diaria, también hay una certeza que esta enfermedad no es la pandemia que afirma la prensa mundial. Esta actitud de serenidad del presidente AMLO ha permitido que la Bolsa Mexicana no haya caído tanto como las de EU, Europa y Asia y que el peso, aunque se haya depreciado un poco, todavía mantenga niveles altos. En México, el coronavirus generó más memes que pánico, y en gran medida, la gente siguió haciendo su vida diaria de manera rutinaria. A pesar de que el virus se sigue extendiendo, ésta semana estén arrancando las bolsas del mundo con ganancias, revelando que mucho del pánico del coronavirus era, efectivamente, artificial. Así, resulta evidente que el coronavirus, más que una infección mortal, fue una estrategia de mercado y ante el hecho que México no “cayó” en la trampa, se reveló que la economía de la 4T estaba vacunada.