Mano Negra: Elegancia

Ciudad de México.- Nació en Torreón, Coahuila, pero fue hecho luchador en la Perla Tapatía. Mano Negra, quien fuera parte de la época estelar del Toreo de Cuatro Caminos, aún mantiene fresca la memoria cuando hay que escarbar y recordar cómo fue que comenzó todo.

“Mi padre fue luchador, soy junior, desde niño tuve el gusto por la lucha libre y afortunadamente se me hizo; con el apoyo de mi jefe, varios maestros me prepararon y debuté el 1 de octubre de 1971.

“Debuto en Guadalajara, Jalisco. Soy de La Laguna, pero toda mi carrera la hice fuera de Torreón”.

Apenas en 2019, Jesús Reza Rosales se despidió de La Catedral, el escenario de tantas alegrías, pero también el de una de sus mayores tristezas, pues ante Atlantis ahí perdería la tapa.

Gladiador de corte técnico, y que se hizo rudo para precisamente enfrentar al Ídolo de los Niños, poniendo en la balanza las glorias y los descalabros, se dice un elegido por haber hecho su vida arriba de los cuadriláteros.

“La lucha me dio más de lo que merecía, o tal vez me faltó más, aunque también le di los mejores años de mi vida”.

Hasta los 12 años vivió en La Comarca, pero luego de terminar la primaria vino la mudanza, una que para nada le borró sus raíces, pues en la actualidad mira con orgullo que varios luchadores de aquellos lares brillan en este ámbito como él lo hiciera en sus tiempos y actualmente que está en curso la despedida.

“Es pródiga en luchadores desde el Cavernario Galindo, Joe Marín, Gran Markus, Fishman, en los programas puedes ver a varios elementos de Torreón, no cabe duda que es la ciudad que más luchadores aporta a nivel nacional”. El personaje, que muchas veces puede ser el primer escollo en la carrera de estos héroes de carne y hueso, pues atinarle al bueno podría marcar una ruta más exitosa, se delineó a partir de su acercamiento al foco mediático.

“Fue idea de Valente Pérez, él vio el primer reportaje que me hicieron y en todas vio que me estaba tapando la cara con las manos; no tenía nombre, en esas fotos que me tomaron usaba el equipo de mi papá, al ver las imágenes, acababan de pasar las Olimpiadas México 68, y de ahí salió, ‘sube con un guante’, sugirió, y el black power, y nació la idea”.

Aunque la gira del adiós está vigente para quienes busquen despedirlo en su hábitat, Mano Negra se nota contento por la decisión tomada, porque además las generaciones vienen atrás.

“Tus facultades van mermando y te tienes que preparar también para anunciar una decisión así, pero más vale aceptarlo, antes de una lesión, porque a estas alturas del partido recuperarte es complicado. Pero estoy feliz, porque ahora me dirán, el padre de o el abuelo de”.