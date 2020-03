Lady Gaga en onda futurista

Like

Luego de que la súper Lady Gaga dejó de sacra material inédito, de que fue nominada al Oscar, de que ganó un Globo de Oro y de que compuso una de las bandas sonoras más exitosas de la década, la artista vuelve hoy al pop más inmediato y bailable con su nuevo sencillo, Stupid Love.

Se trata de la primera canción original que Gaga publica, exceptuando las composiciones para la película A Star is Born, desde su álbum intimista Joanne, en 2016, y el primer tema completamente pop desde que lanzara Artpop en 2013, tras éxitos como Poker Face o Born This Way.

Cono siempre Gaga, no deja de sorprender a su fans, pues el video de Stupid Love viene de lo más futurista y hasta potsapocalíptico, pues ella viene enfundada en un traje rosa, muy colorida, con cabello largo, en medio del desierto, en donde es acompañada por una tribu del futuro. Con este sencillo la estrella americana pretende alcanzar los éxitos obtenidos hace años.