Eduardo Yáñez se refugia en el trabajo tras la muerte de su madre

Luego del trago amargo de perder a su madre, doña María Eugenia, el actor Eduardo Yáñez, como todo un profesional, ahora se encuentra inmerso en las grabaciones de la tercera temporada de Sin Miedo a la verdad (la cual es protagonizada por Álex Perea) en dónde interpretará al señor presidente del a República, Emiliano Lozada.

“Tengo mucha suerte porque hablé con Rubén Galindo y me metió de esta serie, soy parte del reparto y estoy muy orgulloso. Ahora hago un personaje muy importante como el presidente de México, un presidente justo que quiere lo mejor para su pueblo. Va a tener la disyuntiva de salvar a su hija o cuidar de su pueblo. Me secuestran y llego tarde y mi hija fallece, y mi hija hace una campaña contra la mafia del poder”, dijo el actor en entrevista.

Por otro lado, el artista de telenovelas de la talla de Fuego en la sangre y Amores verdaderos, también compartió que se despidió de su madre María Eugenia Luévano, con gran amor. “Estoy muy contento, porque si algo le pedí a Dios es que mi madre no sufriera el día que ese tenía que ir… yo no quería verla con mangueras y tubos, yo vi a mi mamá el sábado y le puse música, le conté chistes, después de unas horas me despedía. Después el cuate que trabaja par a mí me dijo que mi mamá había fallecido. Nos despedimos sin saber”, dijo Eduardo.