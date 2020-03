Pee Wee rompe relación con A.B. Quintanilla

Pee Wee es uno de los artistas que hemos visto crecer en los escenarios, desde que tenía trece años lo hemos escuchado con pegajosas canciones como “Sabes a Chocolate”, siendo vocalista de los Kumbia Kings.

Sin embargo, ahora el artista regresa con Más que sexo, el nuevo tema de Pee Wee, que trata de enaltecer a la mujer, de ser más caballeroso, más detallista y de saber que la mujer es más que solo sexo, es una canción en la que además del mensaje que se pretende que todo el que lo escuche se ponga a bailar, “ actualmente estamos pasando cosas muy feas en México y Latinoamérica con feminicidios, maltratos hacia la mujer, entonces con este tema trato concientizar” apuntó Pee Wee en exclusiva para Grupo Cantón.

Pee Wee suma más de una decena de éxitos y en algunas ocasiones se ha molestado que le sigan pidiendo canciones como "Mi dulce niña" o "Sabes a Chocolate", " al final del día son temas que me dieron todo y el público siempre los pide, así que siempre las cantaré en mis shows" nos dijo Pee Wee.

Justamente a Belinda le pasa algo similar con su éxito “sapito” siempre le piden esa canción y en ocasiones le molesta que la piden y justamente hace diez años Pee Wee trabajó junto a Belinda en la telenovela “Camaleones” “Hace mucho que no tengo contacto con Belinda perdí contacto con ella”.

Con quien tampoco ha tenido contacto es con su ex jefe, A.B. Quintanilla, con quien sí ha tenido contacto es con Cruz Martínez que hasta Pee Wee le mandó su nuevo tema “Más que sexo” y me dijo que le gustó, me deseo mucho éxito. Por ahora como está el mundo yo creo que ya no hay espacio para rencores y eso ya pasó hace mucho tiempo. De vez en cuando me echo unos palmazos con Kumbia Kings y les deseo todo el éxito del mundo.