No pueden con la inseguridad

ESTADO DE MÉXICO. – Los homicidios en el Estado de México del gobernador Alfredo del Mazo son pan de cada día y todo esto es por el fracaso de su secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, así lo da a conocer el escritor Francisco Cruz quien asegura que esta funcionaria es “gente que viene de Genaro García Luna”.

El escritor reveló que los policías tienen “órdenes de no hacer nada” ante los hechos delictivos. “Trágico lo que está pasando en el Estado de México, donde estábamos mal pero hoy estamos peor, por varios factores, entre ellos la incapacidad”, dijo.

Señaló que desde que Alfredo del Mazo tomó posesión como gobernador no hay planeación, existe un conflicto entre los propios encargados de la seguridad del estado, mientras la Secretaría de Seguridad del Estado “se convirtió en una cueva de lobos”. Los policías “en este caos que hay se han mantenido al margen”, pues “tienen órdenes de no hacer nada”, e incluso hay “patrullas guardadas”.

“La policía del Edomex se ha convertido en una especie de negocio particular, de policía privada… lo que pasó en Naucalpan es reflejo de lo que pasa en Edomex desde 2017”, refirió. Por ello a la ciudadanía no le queda más que negociar “con grupos criminales, no solo narcotraficantes, cada uno está trabajando por su lado”, y es que los “grupos organizados están tratando de acomodarse donde pueden”.

En tanto, “el gobernador es incapaz… el Estado de México está hecho un desastre” y del Mazo se “niega a reconocer el fracaso de Maribel Cervantes, gente que viene de Genaro García Luna”. Luego del asesinato de 3 personas en plena avenida Adolfo López Mateos, de Naucalpan, señala que no solamente pasan cosas ahí, sino en muchos lados, dijo que en general 80 de 125 municipios tienen presencia criminal.

“Hay presencia de cárteles pero hay caos porque cada uno está tratando de imponerse porque no hay autoridad”, subrayó. “Prefiere no moverse la secretaría… los generales que tienen el control están peleados entre sí… todos tienen cola que les pisen, no hay planeación, no hay nada”, agregó. Concluyó que el Edomex “es un caos violento”, mientras la policía, que tiene la orden de “no hacer nada”, atiende solo “los llamados de empresarios”.