Los ex de la Banda dispuestos a hacer historia

A un año de haberse juntado un grupo de músicos sinaloenses que pertenecieron a reconocidas agrupaciones como La Arrolladora Banda El Limón, El Coyote y Banda La Adictiva, los resultados han sido satisfactorios, pues de golpe y porrazo Los Ex de la Banda se han colocado en el gusto del público.

De visita en la redacción de BASTA!, Miguel Alonso, vocalista de la agrupación explicó que no están descubriendo el hilo negro ni mucho menos, sino que simplemente están retomando un estilo romántico que de repente se perdió.

“Los EX de la Banda somos puros músicos sinaloenses con mucha experiencia y creo que tenemos una alineación de lujo, pues casi todos tenemos una historia plagada de grandes éxitos, lo que ha hecho nuestro estilo inconfundible. Retomamos una época de nostalgia y romanticismo que las bandas ya habían olvidado y eso le gustó al público que ahora nos pide que no dejemos de cantar las canciones gruperas románticas como Así te quiero yo, Soy yo, Palabras tristes o Así como hoy”, señaló Alonso.

Por su parte, Rogelio Toledo, otra de las voces de la agrupación, aseguró que la música de Los Ex de la Banda se ha coinvertido en un deleite para las nuevas generaciones y un cúmulo de recuerdos para todos quienes vivieron esa gran época entre 1995 y 2014. “Vamos a revivir muchos covers románticos pero sin dejar de lado nuestras propias canciones inéditas, por ejemplo en este disco No preguntes por mi Ex, grabamos cinco covers y cinco canciones inéditas, entre las que ya destacaron dos sencillo Dueña de mi corazón y No preguntes por mi ex”, explicó Toledo.

¿SABÍAS QUÉ?

A pesar del corto tiempo de haberse juntado los músicos de Los Ex de la Banda lograron reunirse con Julio Preciado y grabaron 7 temas en vivo clásicos que marcaron sus caminos. Además, entre sus planes se encuentra realizar colaboraciones e invitaciones en vivo con otros de sus ex compañeros como lo son Jorge Medina y German Montero