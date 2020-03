Llaman a tomar medidas frente al coronavirus

Estado de México.- Previo a que se diera a conocer el primer caso de coronavirus (Covi-19) en el municipio de Tlalnepantla, la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) llamó a sus asociados a tomar medidas preventivas en sus centros de trabajo para evitar riesgos de contagio.

Es necesario tomar acciones entre los trabajadores, dijo, el director general de la agrupación, Francisco Cuevas Dobarganes y precisó que aunque en estos momentos no hay emergencia nacional por brotes del padecimiento respiratorio, ya que los tres casos registrados son importados, es necesario tomar acciones entre los trabajadores.

No se trata de crear miedo con las empresas y los trabajadores, indicó, pues no estamos en un nivel de emergencia, porque en México aún no se dan casos de contagio internos, pero seguramente habrá más infectados que no presentan síntomas y es conveniente empezar a modificar hábitos de limpieza y convivencia, por lo que la UNDEM una campaña de difusión entre sus asociados para que los trabajadores, directivos, proveedores, clientes y visitantes, empiecen a modificar sus hábitos y por ejemplo, desde ahora se laven más las manos frecuente y correctamente y ya no se saluden de mano o de beso entre sí.