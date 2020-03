“Linchamiento mediático”

DURO Y A LA CABEZA

AMADO CAMACHO

En su reciente visita por Naucalpan, Alfredo del Mazo dejó ver un fuerte dispositivo de seguridad, el cual es inaudito, pero como dice el dicho al pueblo que fueres haz lo que vieres y en Naucalpan la inseguridad está a la orden del día, donde por cierto, personal de logística estatal se ha ganado a pulso el repudio no solo de la gente que no les permiten saludar al gobernador, mucho menos permitir que éstos hagan entrega de sus reclamos y peticiones, De la misma forma, los “tundemáquinas” son limitados para ejercer su trabajo, personal de logística están desubicados pues a los periodistas los meten en la jaula de la ignominia y no los dejan entrevista a Del Mazo y a los fotógrafos no los dejan hacer su trabajo, tal parece que son órdenes de Comunicación Social el prohibir que los comunicólogos realicen su trabajo. Y hablando de Naucalpan, el gobierno de Patricia Durán Reveles se ha caracterizado en dejar para mañana todos y cada uno de los proyectos que a principios del año pasado anunció con “bombos y platillos”, anteponiendo la falta de recursos, pero en “RADIO PASILLO” se comenta que sí hay dinero para otros asuntos y para mantener una nómina de golondrinos, asesores y externos que cobran sin trabajar. Mencionamos que hay muchos “Elefantes Blancos”, como el caso del proyecto de instalar un equipo de tratamiento biológico denominado biodigestor, cuya inversión sería de aproximada 50 millones de dólares, lamentablemente Patricia Durán Reveles, no los ha concretado y que se había anunciado que iniciaría en septiembre. Se explicó que dicho sistema permitiría generar 7.3 mega watts, que equivale al consumo total de energía eléctrica del municipio en alumbrado público. POR HOY HASTA AQUÍ.