Lady Gaga anuncia ‘Chromatica’, su nuevo álbum LG-6

Ciudad de México.- Lady Gaga anunció a través de sus redes sociales el nombre de su sexto álbum de estudio ‘Chromatica’, el cual será lanzado el próximo 10 de abril.

En el tuit compartió una imagen rosa, pero aclaró que esta no sería la portada del álbum el cual estaría conformado por 16 tracks (según el preorden en iTunes) dodne predominara el Dance.

Welcome to “Chromatica”, coming April 10. Pre-order now ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz

This is not the album cover but we made it for you to enjoy in the meantime 😘 pic.twitter.com/dz2KWt1MzN

— Lady Gaga (@ladygaga) March 2, 2020