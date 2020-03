Jorge Ortiz de Pinedo: “Me divorcié de todas mis exmujeres pero todas tienen su casa…”

Jorge Ortiz de Pinedo ¿Te divorciaste de todas las esposas que tuviste antes de casarte con Gabriela Sánchez Hinojosa, tu actual mujer? ¿A las anteriores tú las dejaste a todas?

“No he dejado a ninguna porque hemos platicado y todas han quedado bastante bien económicamente y todas han tenido su casa, su coche, su cuenta y viven muy bien, para eso trabajo como burro y nunca tuvieron bronca, hasta donde yo sé, están todas conformes”.

¿Con Gabriela, tu esposa actual, eres generoso?

“Sí, claro y lo que quiera se lo doy con mucho cariño”.

¿No eres codo?

“Para nada, tan no soy codo que todos mis hijos saben que tienen que trabajar muy duro pues no habrá herencia, ya que lo que yo gano lo invierto en teatro, en que todas mis nietas tengan seguros médicos y seguros de todo tipo y en que todos estén cuidados por mi pero la consecuencia de eso también es que no queda dinero porque ve lo que cuesta hoy en día mantener a tres familias”.

NO ME ARREPIENTO DE NINGUNO DE MIS DIVORCIOS, SI ME HUBIERA ACOSTADO POR COMPROMISO ESO SI HUBIERA SIDO EL PEOR ENGAÑO

¿Te arrepientes de alguno de tus divorcios?

“Nunca, cuando me divorcié siempre fue por desamor, habría sido un horror acostarme con alguien por compromiso, ese si sería el peor engaño y si hay un papelito haremos otro papelito que diga que ya no estamos juntos, tú haces tu vida, yo hago la mía”.

¿Y con Gabriela?

“Me voy a quedar con ella toda la vida porque soy muy feliz a su lado y estuvo pegada a mi todo el proceso de mi enfermedad, es inteligente, simpática, divertida, alegre, cariñosa, comprensiva, mis hijos la adoran, desde el más chiquito, hasta mi hija que vive con su mamá en Colima, Gabriela cuida mi casa, las visitas pueden llegar a la hora que lleguen mi casa que siempre está limpia, hay de todo para comer y recibir a quien venga a vernos y ella siempre está arreglada y guapa”.

¿Y haces el amor con ella?

“Obviamente, si no haces el amor yo creo que sería aburridísimo tener una relación de años, me estimula que mi esposa siempre se preocupa por arreglarse, por oler rico, por verse guapa, eso siempre es bonito”.

¿Te enamoraste a primera vista?

“Sí a primera vista, yo había terminado con Luigina, mamá de Santiago y me esperé 8 meses para invitarla a salir y lo que me encantó de ella es que es muy simpática, muy guapa, tiene muy buen cuerpo, es 18 años más joven que yo, tiene su academia de arte dramático, danza y baile y vivimos felices hace años”. Dijo Ortiz de Pinedo a quien le quitaron medio pulmón y cada 6 meses se hace exámenes y afortunadamente está libre de cáncer.