Horóscopos de Yamarash para este martes 3 de marzo

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente en Géminis, usa piedra iman para atraer todo lo positivo y lo que mereces para ser feliz.

ARIES

(marzo21/abril20)

Será decisivo las actitudes con la que enfrentas ciertas dificultades. Observa muy bien en tu entorno conocerás una persona que te agrada y que puede surgir más que una amistad. Desertar en los anhelos para ir a arrepentimiento aférrate y pronto lo vas a lograr.

TAURO

(abril21/mayo21)

Surgen la relación sociales que favorecen y aportan algo para crecer y hacer buen equipo. Una ráfaga de bendiciones aporta bienestar y equilibrio en todo lo que estés haciendo. La atención en tu alimentación mejora tu condición de salud.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

La influencia de las estrellas te hace brillar y destacar por tus talentos. Una fuerte atracción así que salga tu lado más carismático con posibilidades a poder congeniar. Una situación podrá ser difícil si no te concentras.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Tendrás que culminar detalles para poder enfocarte en los proyectos del presente. Tendrás la oportunidad de sentir un fuerte cariño y amor. Solucionas pendientes económicos y pagas deudas administra bien entrada de dinero.

LEO

(julio23/agosto22)

Será relevante e importante tu pensamiento y sentimiento coordínalo para que todo salga a tu favor. Libérate de pensamientos que solamente confunden y aclara bien las ideas para saber los caminos que vas a seguir.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

El factor tiempo pondrá a prueba tu paciencia, no desesperes o todo va a salir mal. Conforme más entusiasmo muestres mayor habilidad se te va manifestar todo depende de tu actitud.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

A pesar de algunas situaciones que todavía no se solucionan no te mortifiques porque llegar una sorpresa que puede ponerte muy feliz. Dale prioridad a tus gustos culminarías disfrutando tus antojos. No dejes pasar la oportunidad de expresar lo que sientes. Si escuchas tu conciencia podrás mejorar muchos hábitos

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Descubres una actividad que atrae frescura y mucha energía. Contagias con tu buen sentido del humor haciendo reír a tus allegados. Saturno impacta en tu entorno alejando a las personas inconvenientes. Corrobora la información antes de reclamar o te metes en un problema.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Será una situación acertada, todo fluye conforme deseas. Actualiza tus técnicas de trabajo para poder sacar tus labores. Demuestra que tienes tolerancia con una persona que busca hacerte enojar. No dejes pendientes o se va acumular los compromisos.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Una señal te dice con quien debes pasar más tiempo. No dejes que situaciones difíciles se apoderen de ti, busca alternativas para solucionarlo. Conforme más entusiasmo muestra al pretendiente mayor probabilidad de que se dé el romance.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Toma la seriedad debida a la relación o puedes terminar solo. Será cuestión de poner más énfasis para salir de la mala racha. Un proceso de aprendizaje se da por las experiencias que estás pasando. Pon atención a tus pertenencias estás propicio a una pérdida.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Conforme más controles tus impulsos mejor muestras tus personalidad. Será detonante todo lo que estás haciendo teniendo gran impacto en tus ingresos de dinero.