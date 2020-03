Historia de vida: Redes sociales, una forma de busca justicia

“Los machos nos matan en México” y “Huérfanos por feminicidio”, son páginas en Facebook que exigen justicia para las víctimas de feminicidio, fue creada por la activista y abogada de profesión Sandra Soto Azúa, originaria de Torreón, Coahuila. Varias personas que buscaban a los asesinos de sus madres, novias, esposas, hermanas, amigas, empezaron a subir fotografías a la plataforma, lo que la convirtió en una forma alternativa de buscar justicia para mujeres asesinadas.

Sandra y su sobrino son víctimas colaterales de los feminicidios. Es hermana de Serymar Soto Arzúa, una joven que fue atropellada por su pareja en Torreón y quien con su muerte dejó huérfano a Romeo Soto. “Mi hermana se llamaba Serymar Soto Arzúa, tenía 21 años y fue atropellada por su prometido el 28 de enero del 2017, después de una discusión. Ella murió una semana después por el traumatismo cerebral que tuvo, el impacto fue muy fuerte, estuvo en terapia intensiva y finalmente murió”, describe. Desde el asesinato de su hermana, Sandra usa su dolor como un impulso.

Hay una forma alternativa de buscar justicia de su hermana y que para que el Estado le otorgue a Romeo los derechos que le corresponden. Tras su lucha, en julio de 2018, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, entregó apoyos a familias para 18 huérfanas y huérfanos por feminicidios, como parte del programa de “Protección Integral de Niños y Niñas Víctimas de la Violencia.

Sandra destaca que la beca económica ascendía a $66 diarios, 4 mil bimestrales, una despensa, apoyo psicológico y jurídico. “La beca la dejamos de recibir desde el mes de septiembre del 2019. No hemos recibido ni el cheque ni la despensa. En diciembre, que es el mes más vulnerable para los menores por no tener a su madre, no nos dieron nada. Fue un programa de simulación. Actualmente no hay ningún censo a nivel estatal ni federal de cuántas niñas y niños han quedado en el desamparo por la muerte de sus madres”, asegura la abogada. El sobrino de Sandra actualmente vive con sus abuelos, quienes no reciben ningún apoyo para cubrir sus gastos. Los padres de la víctima del feminicidio le dan al niño todo lo posible para sobrevivir, pero el dinero que demanda la escuela y la atención médica siempre hace falta.