¿En boca cerrada no entra el COVID?

MAESTRO, CIENTÍFICOS DE CHINA CREARON UN AEROSOL CONTRA CORONAVIRUS

-Está en chino saber si servirá, pero quien le atine a descubrir el antídoto o remedio será un serio merecedor del Premio Nobel por salvar a medio mundo, y la Academia Sueca debería hacer la oferta públicamente. Desde hace tres semanas hay aquí desabasto de cubrebocas porque se han exportado a Oriente. -Todos suponemos que en boca cerrada no entra el coronavirus, pero el Sector Salud dice que ni el cubrebocas lo garantiza. En estos momentos ni besos ni abrazos, pero ojalá que tampoco hubiera balazos. Juan Manuel Portal dijo que cuando era titular de la Auditoría Superior de la Federación, advirtió a Robles de los desvíos de Sedesol y ella contestó: “Ok, lo voy a dejar de hacer”. -Por no rectificar, #LadyEstafa está ahora en Santa Marta rumiando “por qué no lo hice”, aunque su nena Mariana le siga echando la culpa a la 4T. La lideresa de Las Brujas del Mar, colectivo que convocó al paro femenino el día 9, es muy cercana al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. -Era de esperarse: atrás del movimiento está Felinfle, El Brujo del Bar. La familia de García Luna radica en EU y sus hijos tienen la ciudadanía de ese país. -No garantizó la fianza, pero sus vástagos pueden concluir sus estudios, recibirse y casarse, sin descuidar verlo en las visitas carcelarias y sin necesidad de viajar.