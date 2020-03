Me dijeron que es puro show (Covid-19): Chávez Jr

El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr, dio su postura sobre los casos que se detectaron en México del coronavirus, en específico en Culiacán.

“Que hay coronavirus en Culiacán, dicen. Qué suerte, que suerte para Culiacán que haya llegado un infectado por allá. ¿Qué se hace en ese caso?”, dijo en sus historias de Instagram.

El púgil de 34 años señaló que espera que no sean verdad los casos que se presentaron “es cierto o no es verdad, me dijeron que es puro show. Ojalá y no sea verdad”.

“Ni al caso, de China a Culiacán, aunque hay muchos chinos en Culiacán. Está bien buena la comida China”, agregó.

En los últimos días, Chávez Jr levantó polémica por sus declaraciones y grabaciones que publica en redes sociales, en una de ellas con su padre y sobre Poncho de Nigris.

CORONAVIRUS EN MÉXICO

El día de ayer, la Secretaría de Salud informó que tres personas dieron positivo al COVID-19. Dos de ellas están en la CDMX y otra en Culiacán. Están bajo aislamiento médico y presentan síntomas leves.