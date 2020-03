Hagamos tarea de transformar a México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.– Fue una tarde complicada para el presidente Andrés Manuel López Obrador quien hizo el quite al alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando Arias y Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, ambos de Morena, luego de que estos fueran objeto de abucheos y consignas en contra de ellos.

Los gritos de “¡Fuera, fuera, fuera, fuera!” hicieron que el Presidente fuera directo y sin perder el aplomo amagó con retirarse del evento en Macuspana si no cesaban los abucheos. -“¿A mí también me van a gritar?”

-“¡No!”, fue la respuesta pronta y en coro surgió de varios cientos de asistentes otro coro “¡Presidente, presidente, presidente!”. Así, López Obrador llegó a Macuspana, Tabasco, denominado ahora por sus pobladores “la cuna de la democracia”; levantó el brazo derecho con la palma hacia el frente y los asistentes le aplaudieron y corearon consignas de agradecimiento, amor y compañerismo.

Fue precisamente en Macuspana donde el mandatario terminó a la gira del fin de semana y le informó a los tabasqueños los avances del plan de gobierno y dejó claro que en la Cuarta Transformación se acabó la politiquería y la corrupción, por lo que llamó a que todos los mexicanos ayuden a hacer posible el cambio.

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador invitó a los hombres y mujeres presentes a trabajar juntos por México, “lo tenemos que hacer, entre todos, pero nada de grilla, no apoyar a candidatos que no quieren al pueblo, no dejarse manipular, ya pasó ese tiempo de la borregada, todos deben tener su propio criterio y no dejarse manipular por nadie”.

Una vez que se superó el momento complicado, el mandatario les prometió que regresará a San Carlos a inaugurar pendientes: un acueducto para transportar agua y la rehabilitación de un hospital que será parte de IMSS-Bienestar.