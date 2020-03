Tampoco se mueven

ESTEFANÍA FUENTES ADELANTÓ QUE LAS CHICAS DEL EQUIPO NO ENTRENARÁN EL 9 DE MARZO PARA UNIRSE AL MOVIMIENTO

.- “El nueve ninguna se mueve”, reza el slogan del movimiento que busca crear un precedente en México hablando de las mujeres. La intención es que el 9 de marzo las féminas se queden en casa, que no hagan acto de presencia ni siquiera para ir a comprar algo a la tienda. Y el futbol no será ajeno a esta iniciativa que surgió a partir de los últimos feminicidios que sucedieron en el país, pues al menos las chicas del América no se presentarán a entrenar.

La directiva les dio esa opción de ser solidarias, y la zaguera de las Águilas, Estefanía Fuentes, ve esto como una posibilidad también de levantar la voz. “Siempre he pensado que es más importante ser una buena persona, que una buena futbolista, y si puedes juntar las dos cosas y ocupar tu plataforma para ayudar a generaciones más pequeñas a romper ese techo de cristal, pues adelante, y siempre tratando de motivar a todas las mujeres a soñar y a cumplir esos sueños”.

Respecto a esa inequidad salarial, que el mismo Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicano de Futbol (FMF), ha comentado, no se puede equiparar por el momento, mencionó que son pacientes. “Estoy consciente que nuestra Liga es muy joven, y pues el futbol no solamente es en una cancha, sino también vender tu imagen, patrocinadores y pues en un momento se va a dar, ahora es nuestro momento de picar piedra y forjar ese camino para generaciones que vienen atrás de nosotros, y que ojalá sí puedan tener esos salarios”.