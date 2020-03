Hitler y Trump

PORFIRIO MUÑOZ LEDO Presidencia@congreso. gob.mx

TRAS LOS DISCURSOS DE LA CANDIDATURA DE DONALD

A raíz del extremismo de los discursos pronunciados desde la candidatura de Donald Trump en 2015, académicos y periodistas norteamericanos comenzaron a hurgar en antecedentes y analogías históricas: de toda obviedad la cuestión racial que subyace en la Guerra Civil Norteamericana, el fin del esclavismo –que no de la discriminación-, la hostilidad contra nuevas corrientes migratorias fundamentalmente católicas -primero de países europeos y luego de latinoamericanos-, la tesis de la supremacía racial de los blancos, la recurrente aparición del Ku Klux Klan, la xenofobia en ascenso y recientemente la comparación con los movimientos fascistas y nacionalsocialistas surgidos de entreguerras.

Horace Bloom en su obra “Trump y Hitler” hace una comparación seria, articulistas como Aaron Blake y Roger Cohen de The Washington Post y The New York Times, así como Michiko Kakutani ganadora del Premio Pulitzer han observado la semejanza entre la compilación retorica de Trump y la obra Mein Kampf producida en 1925 por quien más tarde ascendería a Führer. Coincidentemente ésta se inspira en los ensayos de 1924 del ideólogo del racismo científico estadounidense Madison Grant. A su vez el padre indiscutible de estas teorías fue un francés, Joseph Arthur de Gobineau, quien escribió en 1855 el “Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas” que desarrolla la teoría de superioridad racial aria y quien puso el primer “Huevo de la serpiente”.

Doctrina Monroe de 1823 elaborada por John Quincy Adams bajo el lema “América para los americanos”, no es sólo una tesis imperialista que excluye cualquier dominación europea sobre nuestro continente, sino que esconde un proyecto racista como lo descubrió el mencionado Grant: “la inmigración procedente de las Indias Occidentales en su mayoría negra, de México y América del Sur en su mayoría indígena, pura o mezclada.