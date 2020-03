Defensa de acero

LA ZAGA DEL AMÉRICA SE PONE A PRUEBA ANTE EL ATAQUE DEL NECAXA; EL EQUIPO APOYA A ROGER MARTÍNEZ, PERO SÓLO MORALMENTE

Ciudad de México.– Al término de la práctica, Emanuel Aguilera educa su pierna derecha con tiros desde lejos; se nota que el zaguero del América le sabe a eso de los cobros, apenas el martes marcó dos penaltis ante el Comunicaciones de Guatemala.

En el grupo de ensayistas desde fuera del área, Roger Martínez, quien ahora sólo entrena para mantenerse en forma, es de los más certeros, pues la mayoría de sus disparos llegan a tierra prometida. Mientras, como simple espectador, Bruno Valdez, quien es el puntal de la zaga menos goleada del Clausura 2020, arenga principalmente a Ema, y ya en la zona mixta dispuesta en el Nido de Coapa, habló precisamente de lo que será la prueba de hoy ante el Necaxa, equipo que viene herido y con tres derrotas a cuestas, por supuesto más peligroso por esa necesidad imperante de puntuar en esta Jornada 8. “La verdad es que estamos muy bien, somos un grupo muy unido, esa es una de nuestras fortalezas”.

Las Águilas sólo han recibido cuatro goles en siete compromisos, pero además en cinco duelos mantuvieron el cero, por ejemplo en el último partido ante el Campeón Monterrey.

El paraguayo ponderó el trabajo en equipo para fortalecerse, a pesar de las múltiples ausencias por lesión, y de paso confió en que sus compañeros pronto estén de regreso. “Acá en el América hay elementos necesarios para reemplazarlos.

No estoy preocupado, pero sí somos conscientes de que todos los jugadores estamos expuestos a todo tipo de lesiones, tienen (los lesionados) nuestro apoyo y saben que van a estar con nosotros”. En la misma tónica, Aguilera, quien recién cumplió 100 partidos como crema y ha sido el complemento de Valdez en los últimos años, mencionó que no hay espacio para las justificaciones, pues en este equipo sólo vale pensar en ganar.

“Lamentablemente hemos sufrido muchas bajas en cuanto a las lesiones, pero hay que buscar variantes y esperar que al que le toque lo haga de la mejor manera. “Acá no podemos poner pretextos; sabemos que somos 25 o 30 jugadores y, al que le toque la oportunidad de jugar, lo tiene que hacer muy bien. Acá no vamos a estar solamente por cumplir, mañana (hoy) será un juego importante para afianzarnos en el liderato”, agregó. Ahondando sobre los Rayos, que se le han dificultado al milloneta desde la vuelta de Miguel Herrera al banquillo, el sudamericano opinó que tienen los argumentos para sacar adelante el compromiso. “Sabemos que es un rival difícil, viene trabajando bien, llegó hasta la Semifinal el torneo pasado, así que hemos trabajado para eso. Si bien no hemos tenido muchos