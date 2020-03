Cuando el Covid-19 nos alcance…

MAESTRO, EL CORONAVIRUS PODRÍA AFECTAR AL 70% DE NUESTRA POBLACIÓN

.- -Me recuerda a Charlton Heston: “Cuando el coronavirus nos alcance”, y a Don Quijote: “Con el Covid-19 hemos topado, Sancho”. Pues a librarlo todos juntos. AMLO no dejará de tener contacto con sus simpatizantes durante sus giras. -Más valdría que las suspenda y en un momento álgido, también las mañaneras; es la máxima figura pública del país, y ahí está el Papa que de plano ya no sale a convivir con sus fieles porque se resfrió. Calderón citó que está bien evitar el pánico, pero hay que reforzar medidas de higiene. -Y sobre todo, mucho alcohol: en manos, brazos, cara, boca, garganta… ¡hic, salud, salucita, don Felinfle! Obrador confirmó orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga por lavado de dinero de Mexicana de Aviación. -Prometió ayudar a resolver el conflicto de sus trabajadores, y nada más le falta ordenar que se investigue a fondo la venta-josa compra-venta de los bienes de la Cooperativa Excélsior, otro caso por resolver. Margarita Zavala pidió al INE solicitud de registro de México Libre. -Va por una diputación o senaduría en 2021, y de ahí por la candidatura a la grande… que le va a quedar muy ídem. Mariana Moguel dijo que no es de valientes encarcelar a opositores. -Pero doña Chayo Robles no es opositora, más bien es transa, toda una Maestra de La Estafa. (Y si no pregúntenle al exauditor Juan Manuel Portal).