Con política de austeridad 4T obtuvo 800 MDP

Los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial pasaron a la Sedena y Guardia Nacional para cuidar al pueblo

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

TABASCO . – Tras puntualizar que la Cuarta Transformación se resume en “acabar con la corrupción” el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con sus políticas de austeridad, sin lujos en el gobierno y al frenar lo “mucho que se va por el caño de la corrupción”, el país se va a ahorrar alrededor de 800 millones de pesos.

Durante su gira de trabajo en Tamulté de las Sabanas, Tabasco, el mandatario puso en marcha el Programa de Mejoramiento Urbano en esta entidad y ante miembros de las comunidades indígenas, el Jefe del Ejecutivo afirmó que al aplicar la fórmula de acabar con la corrupción, dejar de lado los lujos del gobierno e impulsar la honestidad, siempre alcanzará el presupuesto. “Cuando hay corrupción, no alcanza el presupuesto, no rinde; cuando hay honestidad, el presupuesto rinde, alcanza. Eso es lo que se está demostrando”, dijo. Agregó que hasta el momento, con la actual política de austeridad de la 4T, el gobierno federal ha ahorrado Ochocientos millones de pesos, 75 por ciento menos en ahorros. -¿Y a dónde va ese dinero?, preguntó el mandatario y respondió: “Al pueblo, se regresa al pueblo”. Sobre el tema de seguridad, el presidente de la República indicó que en los gobiernos anteriores ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial cuidaban al presidente en turno. “Ya no hay Estado Mayor Presidencial, esos ocho mil elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional para cuidar al pueblo, al presidente lo cuida la gente”, enfatizó. Además de informar los avances de las acciones para el bienestar, el presidente se comprometió a construir una subestación eléctrica y a revisar que las tarifas sean justas.Destacó que los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos serán modernizados, se construirá el Tren Maya y rescatará a Pemex..