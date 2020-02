Rubias de a mentis

.- Se han puesto muy de moda los “Celebrity Brunch”. Las marcas se suman para consentir a las artistas e influencers y los maquillistas o estilistas quienes ofrecen el convivio, siempre se llevan los aplausos. Lo de hoy es compartir el día a día en las redes sociales. Y bien lo entendemos todos, los artistas, los vloggers y todo el que tiene seguidores en sus cuentas. Ahora fue el turno de mi querido Brando, del Salón 730 de las Lomas. El estilista que más artistas recibe en sus estéticas nos ofreció una súper tarde con champán, quesos finos, frutos rojos, ensaladas y más. La marca redken nos consintió con muchísimos regalos y salimos cargadas con bolsas llenas de productos de belleza. Karlita del grupo JNS, Michelle Vieth, Celia Lora, Lorena Herrera, Luis Caballero “El Potro”, Anette Cuburu, Laura G, Mariana Ochoa, Dulce María y muchísimas celebridades más, aman el servicio del salón. Por cierto, cada año se lleva el 1er lugar por el gran servicio que ofrecen. Nadie les gana en cuanto a rubios se refiere. Así que es muy fácil encontramos a todas allí con la cabeza llenas de papel aluminio. Sí, sí, somos rubias de a mentís, pero con el cabello bien sano. Les cuento que estuve en el convivio muy contenta brindando con Sharis Cid y Tania Riquenes. Sharis presumiéndome a su nieta bella y Tania, a su hijo. Es que los niños, son la alegría de todos los corazones. Ahí estuve con la Rafaella, a quien me la peinaron, hicieron las uñas y más, como si fuera niña grande. Por eso amamos ir juntas al salón. Vaya desde aquí una felicitación a mi querido Brando por ser no sólo el estilista de tantas compañeras del medio, es también nuestro confidente y mejor psicólogo. Está siempre ocupado en que nuestros rubios sean brillantes y el cabello, a pesar de tanto proceso, se mantenga sano. ¡A gozar que el mundo se va a acabar! Benditos salones de belleza. Bendito siete 30. Gracias a Brando y a todo su equipo, yo me siento la rubia superior. No se crean. Les deseo feliz fin de semana.