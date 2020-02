Paranoia injustificada por coronavirus

NACHO RODRÍGUEZ @NachoRgz

SI BIEN LA APARICIÓN DEL COVID-19 CAUSA PREOCUPACIÓN EN LA OMS…

…por ser una nueva cepa del coronavirus y por lo tanto no se sabe a ciencia cierta la velocidad de contagio ni su letalidad, la paranoia de ciertos países ha sido completamente desproporcionada. De lo que se sabe, el coronavirus es menos infeccioso y letal que otros virus muy conocidos, como el de la influenza estacional. No solo eso, sino el hecho que la mitad del mundo todavía no tenga ningún caso confirmado revela que a diferencia de la cepa AH1N1, la capacidad infecciosa del coronavirus está limitada.

AMLO ha sido muy claro desde el principio de que si bien es inminente que llegue el coronavirus al país, el gobierno no se hundirá en el alarmismo. Los mensajes que ha mandado AMLO y Hugo López Gatell en la mañanera es que, cuando aparezca el coronavirus, habrá capacidad de respuesta en camas y tratamiento pero que, salvo un caso muy extremo, la vida seguirá normal. Esta prudencia de AMLO contrasta con la actitud de la mayoría de líderes mundiales, que han mostrado una gran xenofobia a chinos y asiáticos, cerrando fronteras, aislando a infectados y sospechosos, violando sus más elementales derechos humanos. AMLO, en una insólita muestra de verdadero humanismo, ordenó ayer que un crucero errante por el Caribe por sospecha que portaba la infección, pudiera atracar en Cozumel y atender médicamente a sus pasajeros.

Para México y el mundo, hay virus mucho más letales que el coronavirus: la influenza, el paludismo, el dengue, la malaria, e incluso el sarampión que ha empezado a surgir en algunos lados con mucha pobreza. Pero como no son nota, las infecciones y las muertes de estas infecciones apenas son reportadas por la prensa nacional e internacional.