Luisito Rosario al rescate de la Salsa clásica

ASEGURA QUE LOS CANTANTES DE AHORA SE VAN POR LO MÁS FÁCIL Y LES CUESTA MUCHO INNOVAR

.- Luisito Rosario es un cantante de salsa nacido en Nueva Jersey, pero con raíces puertorriqueñas, lo que le permitió crecer escuchando a todas las leyendas de la salsa en la época de los setenta que influyeron de manera positiva en su carrera, de ahí que se incline y defienda la salsa clásica o dura.

“No estoy peleado con la salsa romántica, pero siento a los cantantes de ahora las disqueras lo obligan a irse por lo fácil o lo que está de moda, pero yo tuve la fortuna de ser el cantante de la orquesta de Larry Harlow, de la Fania All Stars, estuve 22 años con él y ahí nació mi amor por la salsa dura, pues me rosaba con puras leyendas y yo, gracias a Dios, grabo mis temas como a mí me gustan”, explicó Rosario. Visitó la redacción de BASTA! para presentar su más reciente sencillo “Belén”, con la producción musical de Félix Cedeño y la participación de grandes exponentes como Nelson González, Willie Melo o el trompetista Lucho Bravo.